На завершающем заседании саммита БРИКС в Казани, проходившем с 22 по 24 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о значительном потенциале и перспективах развития этой международной организации.
Токаев заявил, что БРИКС объединяет страны с разных частей света, способствуя их единству и эффективному использованию общих ресурсов для блага всех членов. Он подчеркнул, что БРИКС наделён не только ресурсами, но и опытом, необходимыми для создания будущего, построенного на принципах взаимного процветания, уважения и сотрудничества. Казахстанский президент добавил, что для его страны чрезвычайно важны дружественные связи, установленные с каждым из участников БРИКС.
Также Токаев упомянул, что коллективные действия внутри БРИКС будут органично дополнять работу Организации Объединённых Наций, остающейся ключевым международным институтом. Он отметил, что принципы дипломатии и диалога, которые являются краеугольными камнями устава ООН, легли в основу деятельности БРИКС, способствуя мирному разрешению конфликтов и укреплению глобальной стабильности.
Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года.
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