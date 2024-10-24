Развитие БРИКС: Россия ожидает активную работу Казахстана

В ходе итогового заседания саммита БРИКС в расширенном формате, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в значительном вкладе Казахстана в деятельность организации.
Путин отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил прогресс БРИКС и подчеркнул, что половина внешнеторгового оборота его страны связана с государствами-членами БРИКС.
Это, по мнению Путина, является существенным элементом сотрудничества. Он также упомянул важность логистики в их совместных проектах, признавая ее ключевую роль и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие Казахстана в рамках БРИКС.
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