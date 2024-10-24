Ксенофобия в молдавской политике: ПДС под огнем критики

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Бывший заместитель главы МИД Молдавии, Валерий Осталеп, обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в потворстве ксенофобским высказываниям. Эти заявления направлены против Александра Стояногло, конкурента президента Майи Санду во втором туре выборов, который является выходцем из Гагаузии.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

В начале недели в социальных сетях появилось видео, где депутат от ПДС Ион Мельник агитировал против поддержки Стояногло на том основании, что тот гагауз по происхождению. В том же видео другие активисты ПДС высказывались за крайние меры против оппонентов Санду.

Осталеп отметил в своем блоге, что несмотря на заявления США и ЕС о партнерстве в развитии с Молдавией, они не реагируют на националистические выпады со стороны ПДС. Он подчеркнул, что призывы к насилию не только отвратительны, но и противозаконны, противореча как молдавским законам, так и нормам ЕС, что вызывает удивление отсутствием реакции со стороны Европы.

Он также указал на игнорирование молдавскими властями ксенофобских тенденций в обществе. По словам Осталепа, дискриминация и стигматизация, ставшие инструментами власти ПДС, являются признаками нацизма и деградации власти и общества.

20 октября в Молдавии прошел референдум о евроинтеграции и первый тур президентских выборов. Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, набрала 42,45% голосов, в то время как Александр Стояногло, ранее отстраненный от должности генпрокурора, получил 25,98%. Оба кандидата вышли во второй тур, назначенный на 3 ноября. Санду выступает за интеграцию с ЕС, тогда как Стояногло настаивает на сохранении традиционных связей с Россией и странами СНГ.