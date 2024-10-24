Путин высоко оценил темпы развития Венесуэлы под руководством Мадуро

Президент России Владимир Путин заявил, что Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро успешно укрепляет свой суверенитет и демонстрирует впечатляющие темпы развития.

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По мнению Путина, Венесуэла продолжает политику команданте Чавеса, направленную на укрепление независимости и самодостаточности страны. Российский лидер подчеркнул, что Венесуэла показывает хорошие результаты в своем развитии.

Путин сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич", обращаясь к Мадуро. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и собирает лидеров стран-членов организации для обсуждения ключевых вопросов глобальной политики и экономики.

Уточнения

Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

