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Путин высоко оценил темпы развития Венесуэлы под руководством Мадуро

Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро успешно укрепляет свой суверенитет и демонстрирует впечатляющие темпы развития.

Путин высоко оценил темпы развития Венесуэлы под руководством Мадуро
Фото: commons.wikimedia.org by Enzo861, CC BY-SA 3.0

По мнению Путина, Венесуэла продолжает политику команданте Чавеса, направленную на укрепление независимости и самодостаточности страны. Российский лидер подчеркнул, что Венесуэла показывает хорошие результаты в своем развитии.

Путин сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич", обращаясь к Мадуро. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и собирает лидеров стран-членов организации для обсуждения ключевых вопросов глобальной политики и экономики.

Уточнения

Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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