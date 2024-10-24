Украина на пути к наступательной украинизации: ужесточение языковой политики

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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что одновременное использование нескольких языков без приоритета украинского языка приводит к "языковой шизофрении". По его мнению, это порождает конфликтные ситуации и подрывает национальную идентичность.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

Креминь подчеркнул, что двуязычие на Украине создает проблемы, связанные с лояльностью и идентичностью граждан. Он считает, что часть граждан продолжает поддерживать церковь, связанную с Русской православной церковью, и что есть люди, которые готовы сотрудничать с противниками Украины.

Уполномоченный выразил уверенность в том, что пришло время "наступательной украинизации", которая предполагает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни на территории Украины.

После событий 2014 года власти Украины начали активно бороться с советским наследием и русским влиянием, включая русский язык. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который требует от граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств получают серьезные поблажки. Однако, как сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека, русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.