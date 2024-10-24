Танкер с российской нефтью прошёл через Ла-Манш вопреки угрозам Великобритании

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Танкер с российской нефтью, попавший под санкции Великобритании, завершил проход через Ла-Манш через несколько дней после того, как Лондон ввёл новые санкции в отношении обслуживающих российский экспорт судов и пообещал принять жёсткие меры в отношении танкеров с "сомнительной страховкой", включая те, что проходят мимо побережья Великобритании. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

По данным АИС, танкер Ozanno следовал с грузом российской нефти из балтийского порта Усть-Луга на Мальту. Судно может перевозить 112 000 тонн сырой нефти и впервые с момента введения против него санкций проходило мимо британских берегов. Лондон объявил об ограничениях на танкер, который тогда назывался Ocean Amz, в конце июля.

Согласно базе данных Equasis, с сентября танкер принадлежит компании Zorren Depth Shipping из ОАЭ, а оператором является индийская Atos Remote Solutions.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на прошлой неделе Лондон объявил о новых санкциях против танкеров, перевозящих российскую нефть, и пообещал жёстко пресекать путь судам с "сомнительной страховкой", к которым относятся любые корабли серого флота.

"Министерство транспорта работает вместе с Объединённым центром морской безопасности (JMSC) и Агентством морской и береговой охраны (MCA), чтобы заставить суда теневого флота с подозрением на сомнительную страховку предоставить подробную информацию о своем страховом статусе при прохождении через Ла-Манш", — заявляли в МИД Великобритании.

Специализированные западные СМИ заметили маршрут танкера ещё до того, как судно прошло пролив, однако британские власти ничего не предприняли. По крайней мере, по данным АИС, судно прошло пролив без остановки. Очевидно, это связано с тем, что танкер идет мимо побережья Великобритании в международных водах и имеет все права на свободу судоходства.

5 декабря 2022 года ЕС и страны G7 установили ценовой предел на российскую нефть для третьих стран и запретили перевозчикам перевозить сырьё с нарушением лимита. Западные судовладельцы это учитывают. Однако сформировавшийся в последние годы серый флот взял на себя львиную долю перевозок и обходит ограничения, поэтому Запад вводит новые санкции и пытается найти новые меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ.



Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



Ла-Ма́нш или Английский канал (фр. la Manche [ МФА (фр.) : [la mɑ̃ʃ]], англ. the English Channel [ МФА: [ˈɪŋ.glɪʃ ˈtʃæn.(ə)l]]), — пролив между побережьем Франции и островом Великобритания.

