Украина обиделась: Киев опровергает информацию о нежелании ряда стран видеть Украину в НАТО

Пресс-секретарь узурпатора Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг публикацию Politico о том, что семь стран НАТО не поддерживают идею приглашения Украины в альянс. Он назвал эту информацию слухами, выгодными тем, кто стремится подорвать поддержку вступления Украины в организацию.

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Ранее Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена считает маловероятной поддержку большинством европейских стран вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Издание также указывало на Германию и США как на страны, которые затягивают процесс приглашения Украины, а также на Бельгию, Словению и Испанию, которые относятся к этой идее с неохотой. Венгрия и Словакия, по данным Politico, открыто выступают против.

Никифоров, в свою очередь, утверждает, что большинство стран-членов альянса поддерживают приглашение Украины в НАТО, а с остальными ведется активная разъяснительная работа.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала специальной военной операции.

В июне он выдвинул ряд условий для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с территорий новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, принятие ею нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, а также отмену санкций против России.