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ОАЭ высоко оценили российское председательство в БРИКС

Мир

Министр иностранных дел и вице-премьер Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян положительно отозвался о работе России в качестве председателя БРИКС. Он отметил вклад Москвы в укрепление международного диалога, особенно важного в условиях современных глобальных вызовов.

ОАЭ высоко оценили российское председательство в БРИКС
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Выступая на саммите БРИКС в Казани, глава МИД ОАЭ подчеркнул, что под председательством России формируется общее видение не только путей решения текущих проблем, но и будущего, которое обеспечит благополучие и процветание всем народам мира.

Встреча глав государств БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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