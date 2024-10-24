Утечка данных сорвала планы Израиля: удар по Ирану отложен

Британская газета Times, ссылаясь на осведомленный источник в разведке неназванной страны, сообщает, что Израиль был вынужден отложить запланированную атаку на Иран из-за утечки секретных американских документов, раскрывших детали подготовки операции.

Источник издания утверждает, что утечка данных вынудила Израиль пересмотреть стратегию и внести изменения в некоторые компоненты операции. Хотя планы возмездия остаются в силе, их реализация потребует больше времени, чем предполагалось изначально.

Информация об утечке сверхсекретных разведданных о подготовке Израиля к удару по Ирану появилась в конце прошлой недели. Как сообщал телеканал CNN, в сеть попали документы, датированные серединой октября, содержащие, среди прочего, информацию об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля".

Документы имели гриф "Совершенно секретно" и были предназначены исключительно для разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия). Глава Пентагона Ллойд Остин позже заявил, что сотрудники его секретариата не причастны к утечке.

Напомним, что 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел территории Израиля, назвав это актом самообороны. Израильские военные заявили о перехвате большей части из примерно 180 запущенных баллистических ракет. Власти Израиля сообщили об отсутствии жертв, хотя СМИ сообщали о гибели одного человека на Западном берегу реки Иордан.

Иран утверждал о поражении израильских военных объектов, в то время как Тель-Авив заявил о минимальном ущербе. Израиль пообещал ответить на атаку, а США — оказать поддержку своему союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о провале политики администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, отметив ее неспособность разрешить кризисные ситуации в регионе.