Лаос стремится присоединиться к БРИКС: заявка подана на саммите в Казани

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит объявил о намерении страны вступить в объединение БРИКС. Об этом он заявил в ходе саммита организации, проходящего в Казани.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Лидер Лаоса подчеркнул готовность государства к многоплановому сотрудничеству с БРИКС и выразил надежду на поддержку заявки со стороны стран-участниц. По его мнению, вступление в объединение откроет новые возможности для развития страны.

Саммит БРИКС, проходящий с 22 по 24 октября, собрал представителей 36 государств и шести международных организаций. Переговоры посвящены вопросам глобального развития и безопасности.

Межгосударственное объединение БРИКС, основанное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, с 2011 года включает ЮАР. В начале 2024 года к блоку присоединились еще пять стран: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В настоящее время Россия председательствует в организации, продвигая идею укрепления многосторонности для справедливого миропорядка.

Уточнения

Лао́с — государство в Юго-Восточной Азии со столицей во Вьентьяне.

