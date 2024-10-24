Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иранский лидер выразил признательность Путину за успешный саммит БРИКС
Как выбрать качественный мёд и когда его лучше есть
Финляндия и Россия согласовали закрытие временных пунктов пересечения границы
Россия и Турция: партнерство в разрешении региональных кризисов
Хейли Бибер показала подарок от Джастина Бибера, сделанный без повода
Узбекистан стремится к активному партнерству с БРИКС
Лаосский лидер: БРИКС — ключевой игрок в трансформации мирового порядка
Путин на саммите БРИКС: необходимы радикальные изменения ситуации в секторе Газа
Россиянам рассказали, куда можно отправиться на ноябрьские праздники

На полях БРИКС: Южная Африка призывает к прекращению затянувшихся конфликтов

1:00
Мир

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о недопустимости бесконечного продолжения международных конфликтов и подчеркнул необходимость поиска мирных путей их урегулирования.

На полях БРИКС: Южная Африка призывает к прекращению затянувшихся конфликтов
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", он призвал мировое сообщество поддержать страны, стремящиеся к преодолению насилия и установлению мира.

По словам Рамафосы, крайне важно оказывать содействие государствам, которые делают выбор в пользу мирного разрешения споров и прилагают усилия для выхода из замкнутого круга насилия. Он подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать диалогу и поиску компромиссов для достижения устойчивого мира.

Напомним, саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Формат "аутрич" предполагает взаимодействие стран-участниц объединения с другими государствами и организациями.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Ида Галич перестала скрывать возлюбленного, с которым вместе уже год: весь мир теперь знает
Таиланд вводит новый туристический сбор для иностранцев с 2025 года
Мастера флирта и соблазна: астролог назвала топ-5 знаков зодиака
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: ключевой свидетель не доехал до суда
Как луковая шелуха спасет ваш сад от болезней и вредителей
Какие сорта картофеля выбрать для жарки, пюре и супов
ЦСКА: оборона, которую признали лучшей в России
Эффективная экономия бензина: обязательно нужно знать водителям
На Солнце произошла мощная вспышка
Кто умнее: кошки или собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.