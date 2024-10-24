На полях БРИКС: Южная Африка призывает к прекращению затянувшихся конфликтов

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о недопустимости бесконечного продолжения международных конфликтов и подчеркнул необходимость поиска мирных путей их урегулирования.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", он призвал мировое сообщество поддержать страны, стремящиеся к преодолению насилия и установлению мира.

По словам Рамафосы, крайне важно оказывать содействие государствам, которые делают выбор в пользу мирного разрешения споров и прилагают усилия для выхода из замкнутого круга насилия. Он подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать диалогу и поиску компромиссов для достижения устойчивого мира.

Напомним, саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Формат "аутрич" предполагает взаимодействие стран-участниц объединения с другими государствами и организациями.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

