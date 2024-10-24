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Теракт в Анкаре: установлена личность одного из боевиков РПК

1:33
Мир

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что следствие идентифицировало одного из ликвидированных террористов, совершивших нападение у здания корпорации TUSAŞ в Анкаре. По данным ведомства, это был боевик запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) по имени Али Орек, известный под псевдонимом Rojger.

Теракт в Анкаре: установлена личность одного из боевиков РПК
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Нападение произошло накануне и сопровождалось стрельбой. В результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Правоохранительные органы ликвидировали двух нападавших. В настоящее время специалисты устанавливают личность второго боевика, также предполагаемо связанного с РПК.

Министерство обороны Турции заявило об уничтожении не менее 47 объектов и большого числа боевиков РПК в результате авиаударов на севере Сирии и Ирака. Эти действия являются частью многолетней борьбы Турции с курдскими сепаратистами.

Вооруженное противостояние между турецкими властями и РПК началось в 1984 году и возобновилось с новой силой в 2015 году. Ключевые базы РПК расположены на севере Ирака, что неоднократно становилось причиной напряженности между Анкарой и Багдадом, особенно в связи с присутствием турецких военных в лагере Зликан. Турция объясняет свои действия необходимостью борьбы с террористической угрозой со стороны РПК.

Уточнения

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ, Турецкая авиационная и космическая промышленность) — турецкая аэрокосмическая, компания основанная в 1973 г.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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