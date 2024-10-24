Постоянным не стало: Финляндия полностью закрыла два временных КПП на границе с Россией

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Пограничная служба Финляндии объявила о прекращении работы двух временных пунктов пропуска на границе с Россией: "Париккала" и "Инари". Эти пункты, расположенные в Карелии, обеспечивали ограниченное сообщение между странами для сотрудничества в приграничных районах и экономической деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Согласно заявлению пограничной службы, функционирование временных пунктов пропуска регулировалось двусторонним соглашением между Финляндией и Россией. Решение об их открытии и закрытии принимается руководителями пограничных ведомств обеих стран. Возможность возобновления работы КПП в будущем сохраняется, в соответствии с условиями соглашения.

Фактически движение через пункт пропуска "Инари" было остановлено еще 1 ноября 2021 года, а через "Париккала" — с 19 апреля 2022 года. Это было связано с ограничениями на экспорт российской древесины, что сделало использование данных пунктов пропуска нецелесообразным.

Напротив финского КПП "Париккала" расположен российский пункт пропуска "Сювяоро", а напротив "Инари" — одноименный российский КПП. Оба пункта пропуска находятся на территории Республики Карелия и являются двусторонними.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.

