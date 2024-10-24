Путин ожидает активного участия Ирана в БРИКС и призывает к снижению напряжённости в регионе

Президент России Владимир Путин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Ираном в рамках объединения БРИКС. Он также подчеркнул важность усилий Тегерана по снижению напряженности на Ближнем Востоке и предотвращению эскалации конфликта в регионе.
На заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" российский лидер отметил, что Москва ожидает активного участия Ирана в деятельности объединения. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и регионе в целом, подчеркнув необходимость использования всех возможных дипломатических инструментов для деэскалации напряженности. Путин пожелал иранским властям успехов в разрешении сложных противоречий, сложившихся на Ближнем Востоке.
Встреча глав государств-членов БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Формат "аутрич" предполагает взаимодействие участников объединения с другими странами и организациями как внутри, так и за пределами региона БРИКС.
Межгосударственное объединение БРИКС, созданное в 2006 году, с 1 января 2024 года находится под председательством России. В начале года к блоку присоединились пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, расширив состав участников, в который ранее входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Девиз российского председательства — "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". В рамках председательства запланировано проведение более 200 мероприятий различного формата.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
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