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Путин ожидает активного участия Ирана в БРИКС и призывает к снижению напряжённости в регионе

1:50
Мир

Президент России Владимир Путин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Ираном в рамках объединения БРИКС. Он также подчеркнул важность усилий Тегерана по снижению напряженности на Ближнем Востоке и предотвращению эскалации конфликта в регионе.

Путин ожидает активного участия Ирана в БРИКС и призывает к снижению напряжённости в регионе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

На заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" российский лидер отметил, что Москва ожидает активного участия Ирана в деятельности объединения. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и регионе в целом, подчеркнув необходимость использования всех возможных дипломатических инструментов для деэскалации напряженности. Путин пожелал иранским властям успехов в разрешении сложных противоречий, сложившихся на Ближнем Востоке.

Встреча глав государств-членов БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Формат "аутрич" предполагает взаимодействие участников объединения с другими странами и организациями как внутри, так и за пределами региона БРИКС.

Межгосударственное объединение БРИКС, созданное в 2006 году, с 1 января 2024 года находится под председательством России. В начале года к блоку присоединились пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, расширив состав участников, в который ранее входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Девиз российского председательства — "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". В рамках председательства запланировано проведение более 200 мероприятий различного формата.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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