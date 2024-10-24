Южная Африка бьет тревогу: мир должен обратить внимание на разрастающиеся конфликты

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Совет Безопасности ООН и мировое сообщество к активным действиям по урегулированию эскалации вооруженных столкновений в различных регионах мира. Об этом он заявил на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Глава Южно-Африканской Республики выразил обеспокоенность тем, что внимание международного сообщества сосредоточено на одних конфликтах, в то время как другие остаются без должного внимания. В частности, он подчеркнул, что мир практически забыл о продолжающихся боевых действиях в Судане и ряде других стран Сахельского региона Африки.
По мнению Рамафосы, Совет Безопасности ООН и все страны международного сообщества должны приложить совместные усилия для разрешения существующих и предотвращения новых конфликтов, обеспечивая мир и стабильность во всем мире.
Напомним, саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.
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