Южная Африка бьет тревогу: мир должен обратить внимание на разрастающиеся конфликты

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Совет Безопасности ООН и мировое сообщество к активным действиям по урегулированию эскалации вооруженных столкновений в различных регионах мира. Об этом он заявил на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Глава Южно-Африканской Республики выразил обеспокоенность тем, что внимание международного сообщества сосредоточено на одних конфликтах, в то время как другие остаются без должного внимания. В частности, он подчеркнул, что мир практически забыл о продолжающихся боевых действиях в Судане и ряде других стран Сахельского региона Африки.

По мнению Рамафосы, Совет Безопасности ООН и все страны международного сообщества должны приложить совместные усилия для разрешения существующих и предотвращения новых конфликтов, обеспечивая мир и стабильность во всем мире.

Напомним, саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

