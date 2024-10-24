Новые санкции на горизонте: США готовят ответ на предполагаемое военное сотрудничество РФ и КНДР

Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер против России в связи с информацией о прибытии в страну северокорейских военнослужащих, сообщает Fox News со ссылкой на источник в американской администрации.

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Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о наличии у США данных, указывающих на прибытие в Россию около трех тысяч солдат из КНДР. При этом, по его словам, у американской стороны отсутствует информация о возможном участии этих военных в конфликте на Украине.

По данным телеканала, администрация Джо Байдена изучает возможность усиления санкционного давления на Россию в ответ на предполагаемую отправку северокорейских военных. В настоящее время США ведут консультации с союзниками и партнерами по поводу возможных ответных шагов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ранее провел экстренное совещание по вопросам безопасности, вызванное сообщениями разведки о планах Пхеньяна направить в Россию 12 тысяч военнослужащих, включая спецназ, для участия в спецоперации на Украине. Эти утверждения были категорически отвергнуты представителем КНДР в ООН, который назвал их "безосновательными слухами".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что военное сотрудничество России и КНДР не противоречит нормам международного права, а ажиотаж вокруг этой темы в Сеуле назвала "вбросами и шумихой".

На фоне обвинений, Россия и КНДР подписали ряд важных соглашений в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян. Среди них — новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон, а также создание механизмов для укрепления обороноспособности. Этот договор призван заменить предыдущее соглашение о дружбе и сотрудничестве, действовавшее с 2000 года.