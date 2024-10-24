Расширение БРИКС: Иран отмечает растущий успех и влияние альянса

В своем выступлении на саммите БРИКС, проходящем в Казани, президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что присоединение новых государств к блоку в текущем году, а также стремление других стран к сотрудничеству, являются свидетельством успешности и усиливающегося авторитета объединения.

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Следует отметить, что для Ирана это первое участие в саммите в статусе полноправного члена БРИКС.

По мнению Пезешкиана, вступление новых стран в состав БРИКС с начала 2024 года и заинтересованность других государств в налаживании взаимодействия с альянсом подтверждают растущее влияние и значимость этой группы на международной арене.

Встреча глав государств-членов БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.