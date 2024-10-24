Армения и Иран: стратегическое партнерство на пути к миру и стабильности

На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что развитие отношений с Тегераном является одним из ключевых приоритетов для Еревана.
По его мнению, динамичный характер отношений между двумя странами сохраняется и даже усиливается с момента вступления президента Пезешкиана в должность.
Пашинян выразил удовлетворение текущим состоянием отношений с Ираном и подчеркнул, что дальнейшее их развитие является важнейшим направлением деятельности правительства Республики Армения.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность продолжительного развития и расширения сотрудничества с Арменией в различных сферах, включая экономику и культуру. По его словам, приоритетом для Ирана является развитие отношений с соседними и дружественными странами, и Армения является одной из таких стран.
В ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры. Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подчеркнув важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности.
Обе стороны выразили уверенность, что крепкие и глубокие двусторонние отношения между Арменией и Ираном будут способствовать развитию регионального сотрудничества и укреплению мира и стабильности в регионе.
Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.
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