Египет призывает к укреплению консультаций и противостоянию односторонним подходам

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На саммите БРИКС в Казани президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с призывом к укреплению механизма взаимных консультаций между странами-членами. По его мнению, это необходимо для противостояния попыткам навязывания государствам односторонних подходов.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Египетский лидер подчеркнул важность платформы БРИКС+ как инструмента продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга. Он также отметил, что Египет высоко ценит эту платформу и считает ее важным элементом в развитии международного сотрудничества.

Ас-Сиси также подчеркнул необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международными финансовыми институтами. По его мнению, это будет способствовать укреплению позиций развивающихся стран в глобальной экономике.

Кроме того, египетский лидер отметил важность продолжения сотрудничества и консультаций между развивающимися странами. Это, по его мнению, необходимо для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективного противостояния попыткам навязывания односторонней политики.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и стал площадкой для обсуждения важных вопросов глобальной безопасности и развития.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

