На саммите БРИКС в Казани президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с призывом к укреплению механизма взаимных консультаций между странами-членами. По его мнению, это необходимо для противостояния попыткам навязывания государствам односторонних подходов.
Египетский лидер подчеркнул важность платформы БРИКС+ как инструмента продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга. Он также отметил, что Египет высоко ценит эту платформу и считает ее важным элементом в развитии международного сотрудничества.
Ас-Сиси также подчеркнул необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международными финансовыми институтами. По его мнению, это будет способствовать укреплению позиций развивающихся стран в глобальной экономике.
Кроме того, египетский лидер отметил важность продолжения сотрудничества и консультаций между развивающимися странами. Это, по его мнению, необходимо для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективного противостояния попыткам навязывания односторонней политики.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и стал площадкой для обсуждения важных вопросов глобальной безопасности и развития.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
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