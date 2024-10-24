Си Цзиньпин: БРИКС — двигатель межцивилизационного диалога и гарант глобальной стабильности

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На саммите БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к странам-членам укреплять диалог и поддерживать друг друга в выборе пути модернизации. Это заявление было сделано на пленарном заседании саммита "БРИКС плюс/аутрич" в четверг.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

По мнению китайского лидера, страны БРИКС должны стать движущей силой взаимного обучения между цивилизациями, укрепляя взаимодействие и диалог. Кроме того, они должны поддерживать друг друга в выборе пути модернизации, соответствующего национальным условиям.

Си Цзиньпин также подчеркнул важность роли БРИКС в поддержании мира и глобальной безопасности. По его мнению, страны-члены должны быть стабилизирующей силой, способствующей укреплению управления глобальной безопасностью и поиску решений острых проблем. При этом необходимо устранять не только симптомы, но и причины этих проблем.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и стал площадкой для обсуждения важных вопросов глобальной безопасности и развития. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, которое объединяет такие страны, как Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В начале 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия, председательствующая в БРИКС с 1 января, организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий в рамках своего председательства. Основной девиз председательства России в БРИКС — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Уточнения

Си Цзиньпи́ — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

