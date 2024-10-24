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БРИКС за мир и стабильность: Иран призывает к созданию нового мирового порядка

1:59
Мир

На саммите БРИКС в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с призывом к созданию лучшего мира, свободного от санкций, войн и конфликтов. Иран впервые принимает участие в саммите в качестве постоянного члена этого объединения.

БРИКС за мир и стабильность: Иран призывает к созданию нового мирового порядка
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, CC BY 4.0

По мнению Пезешкиана, современный мир требует фундаментальных изменений, которые могут быть достигнуты только через совместные усилия и реформирование существующей системы. Необходимо создать более сбалансированный порядок, основанный на справедливости и стабильности. В таком мире не должно быть места санкциям, агрессии, войнам и геноциду.

Глава Ирана также подчеркнул, что существующие международные институты не в состоянии эффективно решать проблемы вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. В частности, он упомянул о продолжающихся военных действиях в секторе Газа и Ливане, и отметил, что Совет безопасности ООН не имеет необходимых инструментов для урегулирования этих конфликтов.

Саммит БРИКС, проходящий в Казани с 22 по 24 октября, стал площадкой для обсуждения важных вопросов глобальной безопасности и развития. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, которое объединяет такие страны, как Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В начале 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия, председательствующая в БРИКС с 1 января, организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий в рамках своего председательства. Основной девиз председательства России в БРИКС — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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