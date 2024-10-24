Гобальное партнерство: БРИКС расширяет горизонты сотрудничества в День ООН

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Президент России Владимир Путин подчеркнул символическую значимость проведения саммита БРИКС в расширенном формате "БРИКС плюс/аутрич" в день, когда отмечается годовщина создания Организации Объединенных Наций.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Саммит БРИКС, проходящий в Казани с 22 по 24 октября, достигает своего апогея. В четверг состоялось заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", в котором приняли участие представители государств-членов и приглашенные гости.

По словам главы государства, проведение заседания в этот день имеет особое значение. Владимир Путин отметил, что 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении почти восьми десятилетий служат основой для межгосударственных отношений и международного права.

Этот день стал символом единства и сотрудничества стран мира, и проведение саммита БРИКС в этот день подчеркивает стремление участников к укреплению глобального партнерства и многополярного мира.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

