Куба продлевает чрезвычайные меры: последствия урагана Оскар и энергетического кризиса парализуют страну

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Правительство Кубы вынуждено продлить ограничительные меры в образовательной сфере и государственном секторе до конца недели из-за масштабных разрушений инфраструктуры.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Остров столкнулся с двойным ударом — техногенной катастрофой на ТЭЦ Антонио Гуйтераса и разрушительным воздействием урагана "Оскар", что привело к полномасштабному энергетическому кризису и человеческим жертвам.

После серии неудачных попыток кубинским специалистам удалось синхронизировать национальную энергосистему. Однако масштаб разрушений требует продолжения восстановительных работ в усиленном режиме.

Президент Мигель Диас-Канель связывает глубину кризиса с усилением американских санкций, ограничивающих доступ страны к необходимым ресурсам. Российская дипломатическая миссия в Гаване рассматривает возможности оказания помощи карибскому государству в преодолении энергетического кризиса.

Ураган "Оскар", обрушившийся на восточную часть острова, унес жизни как минимум семи человек и нанес значительный материальный ущерб инфраструктуре региона.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

