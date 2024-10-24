Правительство Кубы вынуждено продлить ограничительные меры в образовательной сфере и государственном секторе до конца недели из-за масштабных разрушений инфраструктуры.
Остров столкнулся с двойным ударом — техногенной катастрофой на ТЭЦ Антонио Гуйтераса и разрушительным воздействием урагана "Оскар", что привело к полномасштабному энергетическому кризису и человеческим жертвам.
После серии неудачных попыток кубинским специалистам удалось синхронизировать национальную энергосистему. Однако масштаб разрушений требует продолжения восстановительных работ в усиленном режиме.
Президент Мигель Диас-Канель связывает глубину кризиса с усилением американских санкций, ограничивающих доступ страны к необходимым ресурсам. Российская дипломатическая миссия в Гаване рассматривает возможности оказания помощи карибскому государству в преодолении энергетического кризиса.
Ураган "Оскар", обрушившийся на восточную часть острова, унес жизни как минимум семи человек и нанес значительный материальный ущерб инфраструктуре региона.
Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.