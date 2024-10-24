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Лукашенко предупреждает об опасности эскалации: Украина исчезнет при использовании грязной бомбы

0:51
Мир

Президент Белоруссии выступил с серьезным предостережением относительно возможного применения нетрадиционных видов оружия в текущем конфликте, подчеркнув катастрофические последствия такого сценария. Слова Лукашенко прозвучали в эфире "Россия 1". 

Лукашенко предупреждает об опасности эскалации: Украина исчезнет при использовании грязной бомбы
Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

В интервью российскому телеканалу Александр Лукашенко проанализировал гипотетическую ситуацию применения радиологического оружия против России. По его мнению, подобные действия не способны критически повлиять на российский потенциал, но могут спровоцировать непропорциональный ответ с катастрофическими последствиями.

Белорусский лидер выразил скептицизм относительно возможности создания Украиной собственного ядерного арсенала, указав на сдерживающую роль европейских государств в этом вопросе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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