Президент Белоруссии выступил с серьезным предостережением относительно возможного применения нетрадиционных видов оружия в текущем конфликте, подчеркнув катастрофические последствия такого сценария. Слова Лукашенко прозвучали в эфире "Россия 1".
В интервью российскому телеканалу Александр Лукашенко проанализировал гипотетическую ситуацию применения радиологического оружия против России. По его мнению, подобные действия не способны критически повлиять на российский потенциал, но могут спровоцировать непропорциональный ответ с катастрофическими последствиями.
Белорусский лидер выразил скептицизм относительно возможности создания Украиной собственного ядерного арсенала, указав на сдерживающую роль европейских государств в этом вопросе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.