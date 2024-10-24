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Британия отказывается от исторических компенсаций: премьер предлагает сосредоточиться на современных проблемах

Мир

Руководство Великобритании обозначило свою позицию по вопросу репараций за колониальное прошлое, отдав приоритет решению актуальных проблем бывших колоний.

Британия отказывается от исторических компенсаций: премьер предлагает сосредоточиться на современных проблемах
Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул важность концентрации на современных вызовах, стоящих перед странами Содружества, вместо обсуждения компенсаций за историческую работорговлю. По информации Guardian, правительство не планирует выплачивать репарации или приносить официальные извинения.

Карибские государства рассматривают возможность предъявления Великобритании требования о компенсации в размере 269 миллиардов долларов. Американские аналитики из Brattle Group оценивают потенциальные репарации значительно выше — в 24 триллиона долларов.

Англиканская церковь уже предприняла шаги по исторической компенсации, выделив 100 миллионов фунтов стерлингов на девятилетний период. В 2020 году как Церковь, так и Банк Англии принесли официальные извинения за причастность к работорговле.

Бывший судья Международного суда ООН Патрик Робинсон предупреждает о растущем давлении на Великобританию по вопросу исторических компенсаций. Предстоящая встреча в Самоа с участием короля Карла III и премьер-министра может стать площадкой для обсуждения этой проблематики.

Уточнения

Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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