Очередная атака на сирийскую столицу: израильские ВВС нанесли удар по району Дамаска

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Государственное информационное агентство Сирии САНА сообщило о новом военном инциденте в столичном регионе, где зафиксирован авиаудар по объекту в районе Кафр Сусе.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Согласно предварительной информации, израильские военно-воздушные силы осуществили атаку на строительный объект в одном из районов Дамаска.

Целью воздушной операции стало здание, расположенное в районе Кафр Сусе, который является одним из стратегически важных районов сирийской столицы.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире.

