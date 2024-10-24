Очередная атака на сирийскую столицу: израильские ВВС нанесли удар по району Дамаска

Государственное информационное агентство Сирии САНА сообщило о новом военном инциденте в столичном регионе, где зафиксирован авиаудар по объекту в районе Кафр Сусе.
Согласно предварительной информации, израильские военно-воздушные силы осуществили атаку на строительный объект в одном из районов Дамаска.
Целью воздушной операции стало здание, расположенное в районе Кафр Сусе, который является одним из стратегически важных районов сирийской столицы.
Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире.
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