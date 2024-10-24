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Исламабад поддерживает пересмотр статуса Талибана* в российском законодательстве

Мир

Высокопоставленный представитель пакистанского руководства выразил позитивное отношение к возможным изменениям в российском законодательстве относительно статуса действующей власти в Афганистане. Об этом он заявил РИА Новости. 

Исламабад поддерживает пересмотр статуса Талибана* в российском законодательстве
Фото: flickr.com by stepnout, CC BY 2.0

Советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан подчеркнул, что современная ситуация в Афганистане характеризуется наличием фактического правительства, осуществляющего управление страной, что требует соответствующего пересмотра международного статуса этой администрации.

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, российские власти ведут работу по корректировке правового статуса афганского руководства. Предполагается исключение движения из списка террористических организаций в российском законодательстве.

С августа 2021 года, после вывода американских войск, в Афганистане установилось новое правительство. При этом движение продолжает находиться под санкциями ООН за прошлую террористическую деятельность.

* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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