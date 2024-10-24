Предвыборное обострение: Трамп назвал администрацию США лузерами

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В ходе агитационного выступления в Джорджии экс-президент США Дональд Трамп продолжил серию резких высказываний в адрес своих политических оппонентов, сравнив их работу с президентством Джимми Картера.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Республиканский кандидат подверг критике деятельность действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, иронично отметив, что их правление заставляет администрацию Картера выглядеть более успешной.

В своем выступлении Трамп особо отметил вице-президента Харрис, подвергнув сомнению её компетентность в экономических вопросах. Бывший президент также поделился наблюдением о встрече со столетним Картером на досрочном голосовании, шутливо предположив его поддержку республиканской кандидатуры.

Выступление в Джорджии продолжает серию публичных заявлений Трампа, направленных на дискредитацию текущего руководства страны. Республиканский кандидат последовательно обвиняет действующую администрацию в неэффективном управлении и слабой политической позиции.