Предвыборное обострение: Трамп назвал администрацию США лузерами

В ходе агитационного выступления в Джорджии экс-президент США Дональд Трамп продолжил серию резких высказываний в адрес своих политических оппонентов, сравнив их работу с президентством Джимми Картера.
Республиканский кандидат подверг критике деятельность действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, иронично отметив, что их правление заставляет администрацию Картера выглядеть более успешной.
В своем выступлении Трамп особо отметил вице-президента Харрис, подвергнув сомнению её компетентность в экономических вопросах. Бывший президент также поделился наблюдением о встрече со столетним Картером на досрочном голосовании, шутливо предположив его поддержку республиканской кандидатуры.
Выступление в Джорджии продолжает серию публичных заявлений Трампа, направленных на дискредитацию текущего руководства страны. Республиканский кандидат последовательно обвиняет действующую администрацию в неэффективном управлении и слабой политической позиции.
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