The New York Times отметила особое положение турецкого лидера на саммите БРИКС в Казани, подчеркнув его исключительный статус как единственного представителя страны Североатлантического альянса.
Эксперты характеризуют внешнеполитический курс Реджепа Тайипа Эрдогана как искусное лавирование между западным и восточным векторами. Турция сохраняет стратегическое партнерство с НАТО и поддерживает Украину военными поставками, одновременно развивая экономическое сотрудничество с Россией и игнорируя санкционный режим.
Специалист Института Брукингса Асли Айдинтасбас отмечает, что подобная политика отражает адаптацию Турции к формирующемуся многополярному миропорядку. Особое значение придается личным отношениям между лидерами России и Турции, которые помогают балансировать между сотрудничеством и соперничеством.
Казанский саммит БРИКС, проходящий под председательством России, собрал представителей расширенного состава организации, включающего теперь десять государств. Мероприятие направлено на укрепление многостороннего сотрудничества и обеспечение справедливого глобального развития. В рамках российского председательства запланировано более двухсот различных мероприятий политического, экономического и общественного характера.
Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.
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