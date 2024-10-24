Новая атака на сирийскую столицу: израильские ВВС провели воздушную операцию в районе Дамаска

Государственные средства массовой информации Сирии сообщили о серии воздушных ударов, нанесенных израильскими военно-воздушными силами по окрестностям Дамаска.
Сирийская государственная телерадиокомпания зафиксировала серию взрывов в столичном регионе, связав их с военной операцией израильских ВВС.
Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях в воздушном пространстве над Дамаском, подтверждая факт военной активности в регионе.
Данный инцидент является частью продолжающейся серии израильских военных операций на территории Сирии, которые Израиль обычно проводит для предотвращения укрепления военного присутствия враждебных группировок вблизи своих границ.
Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире.
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