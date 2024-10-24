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Новая атака на сирийскую столицу: израильские ВВС провели воздушную операцию в районе Дамаска

0:45
Мир

Государственные средства массовой информации Сирии сообщили о серии воздушных ударов, нанесенных израильскими военно-воздушными силами по окрестностям Дамаска.

Новая атака на сирийскую столицу: израильские ВВС провели воздушную операцию в районе Дамаска
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Сирийская государственная телерадиокомпания зафиксировала серию взрывов в столичном регионе, связав их с военной операцией израильских ВВС.

Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях в воздушном пространстве над Дамаском, подтверждая факт военной активности в регионе.

Данный инцидент является частью продолжающейся серии израильских военных операций на территории Сирии, которые Израиль обычно проводит для предотвращения укрепления военного присутствия враждебных группировок вблизи своих границ.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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