Новая атака на сирийскую столицу: израильские ВВС провели воздушную операцию в районе Дамаска

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Государственные средства массовой информации Сирии сообщили о серии воздушных ударов, нанесенных израильскими военно-воздушными силами по окрестностям Дамаска.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Сирийская государственная телерадиокомпания зафиксировала серию взрывов в столичном регионе, связав их с военной операцией израильских ВВС.

Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях в воздушном пространстве над Дамаском, подтверждая факт военной активности в регионе.

Данный инцидент является частью продолжающейся серии израильских военных операций на территории Сирии, которые Израиль обычно проводит для предотвращения укрепления военного присутствия враждебных группировок вблизи своих границ.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире.

