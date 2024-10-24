Боливия укрепляет связи с БРИКС: президент Арсе прибыл на саммит в Казань

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Глава Боливии Луис Арсе прибыл в столицу Татарстана для участия в шестнадцатом саммите БРИКС, где планируется обсуждение вопросов международного сотрудничества и развития.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Боливийский лидер подчеркнул важность своего визита для продвижения национальных интересов страны. По традиции высокого гостя встретили с русским гостеприимством — хлебом и солью, что было зафиксировано в фоторепортаже с места события.

В рамках саммита запланирована встреча президента Арсе с российским лидером Владимиром Путиным, о чем ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

БРИКС, основанный в 2006 году как объединение ведущих развивающихся экономик, продолжает расширять свое влияние. Изначально созданный Россией, Китаем, Индией и Бразилией, альянс пополнился ЮАР в 2011 году, а в 2024 году принял пять новых участников: Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Под председательством России организация фокусируется на укреплении многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.