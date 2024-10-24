Двойная угроза в Азии: тайфуны Trami и №21 движутся к побережьям Китая и Японии

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Метеорологическая служба Приморского края отслеживает перемещение двух мощных тропических циклонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оценивая их потенциальное влияние на погодные условия.

Фото: Edward Lawrence on X is licensed under public domain

Тайфун Trami, ставший двадцатым в текущем сезоне и уже вызвавший серьезные наводнения на Филиппинах, движется в направлении китайского острова Хайнань. Одновременно формируется новый циклон, который может достичь южных территорий Японии.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай заверяет, что данные атмосферные явления не окажут прямого воздействия на погоду в Приморском крае. Однако туристам, отдыхающим в китайском курортном городе Санья, следует учитывать возможное ухудшение погодных условий.

Эксперты отмечают важную роль тропических циклонов в формировании климатического баланса Дальневосточного региона. Тайфуны способствуют блокированию арктических воздушных масс и обеспечивают перемещение теплых океанических вод через Корейский пролив в акваторию Японского моря, поддерживая температуру выше климатической нормы.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.

