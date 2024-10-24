Дипломатический конфликт: в Аргентине уволен чиновник за использование британского названия спорных островов

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Министерство обороны Аргентины оказалось в центре скандала из-за терминологической ошибки в официальном документе, затрагивающей чувствительный вопрос территориального спора с Великобританией.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Инцидент произошел 22 октября, когда в правительственном информационном бюллетене появилось сообщение о встрече главы МИД Дианы Мондино с представителями Красного Креста. В тексте наряду с официальным аргентинским названием "Мальвинские острова" было использовано британское наименование "Фолкленды".

Публикация спровоцировала острую полемику между внешнеполитическим и оборонным ведомствами. После взаимных обвинений Министерство обороны признало ответственность за ошибку и приняло решение об увольнении причастного сотрудника.

Территориальный спор между Аргентиной и Великобританией имеет длительную историю, включая военный конфликт 1982 года. Несмотря на результаты референдума 2013 года, когда жители архипелага высказались за сохранение британского суверенитета, Аргентина продолжает отстаивать свои права на острова.

Недавние соглашения между Аргентиной и Великобританией об улучшении авиасообщения и рыболовства вызвали протесты ветеранских организаций. Центр бывших участников конфликта инициировал судебный иск против президента и министра иностранных дел, считая эти договоренности противоречащими национальным интересам.

Уточнения

Фолкле́ндские острова́ — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику.

