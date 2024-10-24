Торговая дипломатия Трампа: экс-президент рассказал об экономических угрозах Макрону

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Экс-президент США раскрыл подробности экономического противостояния с Францией, демонстрируя свой характерный подход к международным переговорам.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

На предвыборном мероприятии в Джорджии Дональд Трамп поделился историей урегулирования торгового спора с Францией, возникшего после введения Парижем 25-процентного налога на американские компании.

Первоначально администрация Трампа пыталась решить вопрос традиционными дипломатическими методами через министра финансов Стивена Мнучина. Однако после безрезультатных переговоров бывший президент решил перейти к более агрессивной тактике.

В ходе прямого телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном Трамп выдвинул ультиматум: либо отмена дискриминационного налога, либо введение стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское, импортируемые в США.

По утверждению бывшего американского лидера, его жесткая позиция привела к желаемому результату — французская сторона отменила спорный налог. Трамп подчеркнул эффективность подобного подхода в защите экономических интересов американских компаний на международной арене.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

