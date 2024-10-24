Хорошо спланированная акция: напавшие на TUSAS знали план здания

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Специалист по безопасности и член руководства Демократической партии Турции Мустафа Бёгюрджю представил РИА Новости профессиональный анализ террористической атаки на предприятие TUSAŞ.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

По результатам изучения записей видеонаблюдения установлено, что нападавшие тщательно спланировали время атаки, приурочив её к окончанию утренней смены в 15:20. Злоумышленники, вооруженные различными типами длинноствольного оружия, воспользовались моментом массового движения сотрудников для проникновения на объект.

Эксперт подчеркивает, что атака носила характер тщательно спланированной операции. Нападавшие демонстрировали знание особенностей четырехмиллионного производственного комплекса, включая расположение восьми контрольно-пропускных пунктов.

Бёгюрджю проводит аналогию с прошлогодним нападением на парламент Турции, отмечая схожесть тактики: комбинация взрыва с последующей попыткой проникновения. Одновременно специалист указывает на увеличение числа атак религиозных экстремистов.

TUSAŞ является ключевым предприятием турецкого военно-промышленного комплекса, разрабатывающим истребитель Kaan, беспилотники Anka и модернизирующим F-16. Атака привела к гибели пяти человек и ранению двадцати двух. Власти подозревают причастность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Уточнения

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ, Турецкая авиационная и космическая промышленность) — турецкая аэрокосмическая, компания основанная в 1973 г.

