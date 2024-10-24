Верность длиною в четверть века: история турецкого романтика покорила сердца соотечественников

В турецком городе Синоп необычная история преданности и любви объединила местных жителей вокруг человека, не теряющего надежду на воссоединение со своей возлюбленной.
Портал Haber7 рассказывает о 48-летнем Эджевите Окюзджу, который на протяжении 24 лет ежедневно приходит на автобусную остановку в районе Боябат, ожидая встречи с той, с кем разлучила судьба.
Необычная преданность мужчины не осталась незамеченной местными жителями, которые прозвали его "Влюбленным Эджевитом". Местное сообщество регулярно оказывает ему поддержку, обеспечивая необходимым для комфортного пребывания на остановке.
Особенно трогательным стал жест водителя-дальнобойщика Севги Алтынал, которая, впечатлившись историей Эджевита, подарила ему контейнерное укрытие. Теперь у него есть возможность продолжать свое ожидание в более комфортных условиях, защищенным от капризов погоды.
Эта история романтической преданности превратилась в локальную легенду, объединившую жителей района в стремлении поддержать человека, ставшего символом верности и неугасающей надежды.
Сино́п (тур. Sinop) — район и город в северной Турции.
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