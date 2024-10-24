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Исламабад стремится в БРИКС: Пакистан заявил о готовности присоединиться к влиятельному международному объединению

1:20
Мир

Высокопоставленный представитель пакистанского правительства выразил уверенность в скором вступлении страны в группу БРИКС, подчеркнув значимость этого международного объединения для мировой экономики.

Исламабад стремится в БРИКС: Пакистан заявил о готовности присоединиться к влиятельному международному объединению
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан в беседе с РИА Новости подтвердил подачу официальной заявки на членство в организации. Пакистанская сторона демонстрирует оптимизм относительно положительного решения вопроса в ближайшей перспективе.

Основанное в 2006 году объединение демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. С начала 2024 года к первоначальным участникам — России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР — присоединились пять новых государств: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Под руководством России, председательствующей в БРИКС с января 2024 года, организация проводит масштабную программу, включающую более 200 мероприятий различной направленности. Текущий саммит в Казани (22-24 октября) проходит под лозунгом укрепления многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.

Уточнения

Пакиста́нИсла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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