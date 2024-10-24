Франция на пороге новых фермерских протестов: торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызывает возмущение

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Французские аграрии готовятся к масштабным акциям протеста в преддверии подписания торгового соглашения между Европейским Союзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, сообщает Spectator.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

Главный фермерский союз Франции FNSEA выражает серьезную обеспокоенность предстоящей сделкой, которая может открыть европейский рынок для масштабного импорта южноамериканской сельхозпродукции, включая говядину, вино и зерновые культуры.

Ситуация усугубляется серией неблагоприятных факторов: рекордное падение урожая из-за неблагоприятных погодных условий, эпидемии среди сельскохозяйственных животных и невыполненные обещания президента Эммануэля Макрона о финансовой поддержке отрасли.

Аграрии анонсировали масштабную акцию протеста на 15 ноября, непосредственно перед саммитом G20. Некоторые представители фермерского сообщества предупреждают о возможности стихийных выступлений вне рамок профсоюзных организаций.

В конце 2023 — начале 2024 года Франция уже столкнулась с масштабными фермерскими протестами, включавшими блокировку автомагистралей, акции у административных зданий и попытку осады парижского рынка Рюнжи. Основными требованиями были пересмотр аграрной политики, снижение финансовой нагрузки и защита от импортной конкуренции.

Уточнения

Mercosur — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем (членство было приостановлено, основываясь на договоре от 29.06.2012 до апреля 2013 года) и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).

