Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двойная угроза в Азии: тайфуны Trami и №21 движутся к побережьям Китая и Японии
Бывшего чилийского футболиста подозревают в изнасиловании
Огуречные маски и патчи: лучшие домашние рецепты для увлажнения и питания кожи лица
Исследование показало, на какую сумму россияне согласны для первого взноса по семейной ипотеке
Куба продлевает чрезвычайные меры: последствия урагана Оскар и энергетического кризиса парализуют страну
Лукашенко предупреждает об опасности эскалации: Украина исчезнет при использовании грязной бомбы
Британия отказывается от исторических компенсаций: премьер предлагает сосредоточиться на современных проблемах
Очередная атака на сирийскую столицу: израильские ВВС нанесли удар по району Дамаска
Исламабад поддерживает пересмотр статуса Талибана* в российском законодательстве

Франция на пороге новых фермерских протестов: торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызывает возмущение

1:28
Мир

Французские аграрии готовятся к масштабным акциям протеста в преддверии подписания торгового соглашения между Европейским Союзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, сообщает Spectator.

Франция на пороге новых фермерских протестов: торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызывает возмущение
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

Главный фермерский союз Франции FNSEA выражает серьезную обеспокоенность предстоящей сделкой, которая может открыть европейский рынок для масштабного импорта южноамериканской сельхозпродукции, включая говядину, вино и зерновые культуры.

Ситуация усугубляется серией неблагоприятных факторов: рекордное падение урожая из-за неблагоприятных погодных условий, эпидемии среди сельскохозяйственных животных и невыполненные обещания президента Эммануэля Макрона о финансовой поддержке отрасли.

Аграрии анонсировали масштабную акцию протеста на 15 ноября, непосредственно перед саммитом G20. Некоторые представители фермерского сообщества предупреждают о возможности стихийных выступлений вне рамок профсоюзных организаций.

В конце 2023 — начале 2024 года Франция уже столкнулась с масштабными фермерскими протестами, включавшими блокировку автомагистралей, акции у административных зданий и попытку осады парижского рынка Рюнжи. Основными требованиями были пересмотр аграрной политики, снижение финансовой нагрузки и защита от импортной конкуренции.

Уточнения

Mercosur — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем (членство было приостановлено, основываясь на договоре от 29.06.2012 до апреля 2013 года) и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить
Красота и стиль
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить Аудио 
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Авто
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Последние материалы
Раскол в НАТО: европейские страны разделились в вопросе членства Украины
Эскалация на израильско-ливанской границе: Хезболлах совершила масштабный обстрел
Россия не получила запроса о помощи от Турции в расследовании теракта в Анкаре
Турция нанесла массированные удары по террористическим объектам в Сирии и Ираке
Масштабная эвакуация на турецком пароме: сотни пассажиров спасены после сообщения о бомбе
Загадочные цели: румынские ВВС провели очередной перехват неопознанных объектов
Венесуэла стремится в БРИКС: южноамериканская республика получила поддержку России
Неожиданный исход: власти Молдавии разочарованы минимальным перевесом на референдуме о евроинтеграции
РФС: 10 млн тратится на приглашения соперников для сборной России
Казань становится центром мировой дипломатии: глава РФ проведет серию важных международных встреч
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.