Кибератака на избирательную систему: Джорджия отразила попытку иностранного вмешательства

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Избирательная система американского штата Джорджия подверглась масштабной кибератаке, предположительно организованной из-за рубежа. Целью злоумышленников стал портал для заочного голосования.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

По информации CNN, специалисты по кибербезопасности штата совместно с компанией Cloudflare успешно предотвратили попытки хакеров вывести из строя электронную систему голосования. Представитель офиса госсекретаря Гейб Стерлинг подтвердил, что функционал запроса избирательных бюллетеней остался неповрежденным.

Специалисты зафиксировали массированную DDoS-атаку с использованием сотен тысяч IP-адресов из различных стран. Эксперты характеризуют инцидент как разведывательную операцию, направленную на выявление уязвимостей системы.

К расследованию инцидента подключились ведущие федеральные структуры — ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США. Специалисты этих ведомств координируют действия с администрацией штата для предотвращения подобных угроз.

Инцидент приобретает особую значимость в преддверии президентских выборов, назначенных на 5 ноября, где основными соперниками выступают вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и бывший президент Дональд Трамп от Республиканской партии.