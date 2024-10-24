Дипломатический протест: Москва жестко отреагировала на планы США по использованию российских активов

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Российское дипломатическое представительство в Соединенных Штатах выступило с резкой критикой намерений Вашингтона направить 20 миллиардов долларов украинской стороне за счет замороженных российских средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Посольство России характеризует данное решение как грубое нарушение международных правовых норм, подчеркивая беспрецедентность подобных действий на государственном уровне.

Дипломаты отмечают растущее недовольство мирового сообщества неоколониальными тенденциями в политике западных держав во главе с США. В качестве примера противодействия такому подходу приводятся решения недавнего саммита БРИКС в Казани, где обсуждалось создание независимой финансовой архитектуры.

По информации Financial Times, опирающейся на источники в американской администрации, планируется предоставление Украине займа в размере до 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7. Погашение предполагается осуществить за счет доходов от замороженных российских активов.

Данное решение может создать опасный прецедент в международной финансовой системе и существенно повлиять на глобальные экономические отношения, усиливая напряженность между ведущими мировыми державами.