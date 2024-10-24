Российское дипломатическое представительство в Соединенных Штатах выступило с резкой критикой намерений Вашингтона направить 20 миллиардов долларов украинской стороне за счет замороженных российских средств.
Посольство России характеризует данное решение как грубое нарушение международных правовых норм, подчеркивая беспрецедентность подобных действий на государственном уровне.
Дипломаты отмечают растущее недовольство мирового сообщества неоколониальными тенденциями в политике западных держав во главе с США. В качестве примера противодействия такому подходу приводятся решения недавнего саммита БРИКС в Казани, где обсуждалось создание независимой финансовой архитектуры.
По информации Financial Times, опирающейся на источники в американской администрации, планируется предоставление Украине займа в размере до 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7. Погашение предполагается осуществить за счет доходов от замороженных российских активов.
Данное решение может создать опасный прецедент в международной финансовой системе и существенно повлиять на глобальные экономические отношения, усиливая напряженность между ведущими мировыми державами.
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Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.