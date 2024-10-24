США призывают Израиль к сдержанности на фоне эскалации в регионе

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководители оборонных ведомств США и Израиля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в секторе Газа и на ливано-израильской границе.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования израильской стороне в связи с потерей высокопоставленного военного командира в северной части Газы. Американский министр подтвердил неизменную поддержку оборонного потенциала Израиля, напомнив о недавнем размещении системы противоракетной обороны THAAD.

Пентагон положительно оценил шаги по обеспечению доступа гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Эрез. При этом американская сторона настоятельно рекомендует израильскому правительству активизировать усилия по улучшению критической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В свете недавних событий, связанных с ликвидацией одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, американская сторона призывает использовать открывшиеся возможности для освобождения заложников и достижения прекращения огня.

Особую обеспокоенность США вызывают сообщения об атаках на ливанские вооруженные силы. Вашингтон подчеркивает необходимость обеспечения безопасности как ливанских военнослужащих, так и миротворческого контингента ООН в регионе.

Уточнения

Ллойд Джеймс О́стин III — американский государственный и военный деятель, генерал армии США, в 2013—2016 годах — глава Центрального командования вооружённых сил США.

