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США призывают Израиль к сдержанности на фоне эскалации в регионе

1:23
Мир

Руководители оборонных ведомств США и Израиля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в секторе Газа и на ливано-израильской границе.

США призывают Израиль к сдержанности на фоне эскалации в регионе
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования израильской стороне в связи с потерей высокопоставленного военного командира в северной части Газы. Американский министр подтвердил неизменную поддержку оборонного потенциала Израиля, напомнив о недавнем размещении системы противоракетной обороны THAAD.

Пентагон положительно оценил шаги по обеспечению доступа гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Эрез. При этом американская сторона настоятельно рекомендует израильскому правительству активизировать усилия по улучшению критической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В свете недавних событий, связанных с ликвидацией одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, американская сторона призывает использовать открывшиеся возможности для освобождения заложников и достижения прекращения огня.

Особую обеспокоенность США вызывают сообщения об атаках на ливанские вооруженные силы. Вашингтон подчеркивает необходимость обеспечения безопасности как ливанских военнослужащих, так и миротворческого контингента ООН в регионе.

Уточнения

Ллойд Джеймс О́стин III — американский государственный и военный деятель, генерал армии США, в 2013—2016 годах — глава Центрального командования вооружённых сил США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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