Президент России Владимир Путин высоко оценил поддержку Эфиопии в рамках российских инициатив в Организации Объединенных Наций. Встреча с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, прошедшая в среду на полях саммита БРИКС в Казани, стала площадкой для обсуждения ключевых вопросов международной повестки дня.
Путин отметил значительный прогресс в двустороннем диалоге. По его словам, за прошедший год заметно активизировался политический обмен, а сотрудничество между ведомствами стало более эффективным и регулярным. Глава российского государства подчеркнул, что позиции России и Эфиопии часто совпадают по ключевым глобальным и региональным проблемам. Он выразил признательность за поддержку, которую Эфиопия оказывает российским инициативам в структурах ООН.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные проблемы международных отношений и выработали общие подходы к решению ряда глобальных задач. Встреча в Казани стала важным этапом в укреплении российско-эфиопских отношений.
Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
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