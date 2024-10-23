Израильская авиация нанесла мощные удары в южном пригороде Бейрута

Израильские самолеты нанесли серию ударов между районами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, сообщила РИА Новости очевидец.
"Нанесено в течение четырех минут в одно место между Лейляки и Хадат. Несколько зданий полностью разрушено", — поделился собеседник агентства.
Удары также привели к разрушению сети дорог в районе.
Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана.
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