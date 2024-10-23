Израильская авиация нанесла мощные удары в южном пригороде Бейрута

Израильские самолеты нанесли серию ударов между районами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, сообщила РИА Новости очевидец.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

"Нанесено в течение четырех минут в одно место между Лейляки и Хадат. Несколько зданий полностью разрушено", — поделился собеседник агентства.

Удары также привели к разрушению сети дорог в районе.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана.

