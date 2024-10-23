Взрывы в Киеве: украинская столица вновь под воздушной тревогой

В столице Украины, Киеве, раздались взрывы, о чём сообщили в Telegram-канале ТСН. По предварительной информации, вероятно, активировались силы противовоздушной обороны, так как в городе и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

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Эти события разворачиваются на фоне регулярных ответных ударов российских войск по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины. Россия наносит точечные удары по местам дислокации украинских военных, техники и наёмников, а также по важным элементам инфраструктуры, включая объекты энергетики, обороны, управление и связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не целится в жилые здания и социальные объекты, сосредотачивая свои удары исключительно на военных целях и критически важных инфраструктурных объектах.