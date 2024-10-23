Украинский кризис не является приоритетом на повестке БРИКС

Украинский кризис не занимает центральное место в обсуждениях на саммите БРИКС, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что этот вопрос важен для российской повестки, но для самого объединения он не является ключевым. В Казанской декларации было уделено ровно столько внимания этому вопросу, сколько необходимо в рамках повестки дня саммита.

В итоговом документе, опубликованном под названием "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", участники БРИКС напомнили о своих национальных позициях по украинскому вопросу. Однако основной акцент декларации был сделан на принципах многостороннего сотрудничества и глобальной безопасности, что отражает приоритеты для стран-участниц.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

