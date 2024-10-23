Россия поддержит успешную интеграцию Эфиопии в БРИКС

Россия намерена продолжать оказывать всестороннюю поддержку Эфиопии в процессе её интеграции в БРИКС, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в рамках саммита БРИКС в Казани.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что присоединение Эфиопии к этому международному объединению стало важным шагом, подтверждающим её высокий статус на мировой арене. Россия, по словам Путина, будет активно содействовать тому, чтобы Эфиопия гармонично вошла в работу организации и успешно взаимодействовала с другими её участниками.

Эфиопия недавно присоединилась к БРИКС, и её участие открывает новые возможности для укрепления многостороннего сотрудничества в политической и экономической сферах.

Уточнения

Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).

