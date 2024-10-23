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Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС

1:39
Мир

Товарооборот между Россией и Эфиопией демонстрирует положительную динамику, хотя его текущие показатели остаются ниже оптимальных уровней.

Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в рамках саммита БРИКС в Казани. По его словам, объём торговли между странами за 2023 год увеличился на 65%, что является значительным шагом вперёд. Путин выразил надежду, что при сохранении таких темпов в будущем можно достичь более внушительных результатов, несмотря на то, что нынешние объёмы пока не соответствуют максимальным возможностям.

Саммит стран БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября в Казани, собрал лидеров государств-участников. Первоначально основанное Россией, Китаем, Индией и Бразилией в 2006 году, это межгосударственное объединение в 2011 году пополнилось ЮАР. С 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в организации, а с нового года к БРИКС примкнули также такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия намерена использовать своё председательство для укрепления многосторонности, нацеленной на справедливое глобальное развитие и обеспечение безопасности, что подчёркивает важность расширения сотрудничества в рамках БРИКС, включая активизацию торговли и взаимодействия с новыми участниками, такими как Эфиопия.

Уточнения

Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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