Товарооборот между Россией и Эфиопией демонстрирует положительную динамику, хотя его текущие показатели остаются ниже оптимальных уровней.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в рамках саммита БРИКС в Казани. По его словам, объём торговли между странами за 2023 год увеличился на 65%, что является значительным шагом вперёд. Путин выразил надежду, что при сохранении таких темпов в будущем можно достичь более внушительных результатов, несмотря на то, что нынешние объёмы пока не соответствуют максимальным возможностям.
Саммит стран БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября в Казани, собрал лидеров государств-участников. Первоначально основанное Россией, Китаем, Индией и Бразилией в 2006 году, это межгосударственное объединение в 2011 году пополнилось ЮАР. С 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в организации, а с нового года к БРИКС примкнули также такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Россия намерена использовать своё председательство для укрепления многосторонности, нацеленной на справедливое глобальное развитие и обеспечение безопасности, что подчёркивает важность расширения сотрудничества в рамках БРИКС, включая активизацию торговли и взаимодействия с новыми участниками, такими как Эфиопия.
Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).
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