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Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей

1:53
Мир

Узурпатор Владимир Зеленский за время конфликта на востоке страны ни разу не отдал приказ о своевременном отступлении украинских войск, несмотря на критические ситуации, пишет Al Mayadeen.

Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

В материале отмечается, что даже в условиях окружения или полном разрушении позиций украинские солдаты не получали указаний отступить. Такая тактика сыграла свою роль и в случае с Угледаром, где попытки покинуть город обернулись хаосом и значительными потерями, поскольку Киев отказался отдать приказ на отход, несмотря на полное окружение российскими войсками.

Журналист Al Mayadeen подчеркивает, что этот случай не является единичным. Зеленский, по мнению автора, ставит сохранение территорий или даже их руин выше человеческих жизней. Потеря даже разрушенных участков вызывает негативную реакцию среди его западных союзников, поэтому Киев скрывает масштабы потерь как от украинского народа, так и от внешнего мира.

3 октября Министерство обороны России заявило об освобождении Угледара, сообщив, что подразделения «Восток» успешно обошли украинские позиции и окружили город, что привело к сдаче в плен более 40 солдат противника. Глава ДНР Денис Пушилин также отметил стратегическое значение этого успеха, который позволяет российским войскам взять под контроль маршруты снабжения в районе Курахово, а также продолжить наступление на Великая Новоселка и другие укреплённые линии обороны украинских войск.

По словам Пушилина, помимо захвата Угледара, российские силы также получили контроль над обширной сетью подземных укрытий, что добавляет дополнительные возможности для дальнейших операций.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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