Во время встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин отметил значительный рост экономических связей между двумя странами.
По его словам, несмотря на то, что текущие объёмы товарооборота остаются относительно скромными, наблюдается положительная динамика. За 2023 год объём торговли между Россией и Эфиопией увеличился на 65%. Путин выразил уверенность, что при сохранении таких темпов в будущем можно ожидать существенных результатов, хотя нынешние показатели пока не достигают желаемого уровня.
Президент также подчеркнул, что позиции России и Эфиопии во многом совпадают по ключевым глобальным и региональным вопросам, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества. Присоединение Эфиопии к БРИКС, по мнению Путина, подтверждает её растущий авторитет на международной арене и открывает новые возможности для взаимодействия в рамках этого многостороннего объединения.
Таким образом, участие Эфиопии в БРИКС и активизация двусторонних экономических связей с Россией подчеркивают важность Африки как стратегического партнёра Москвы.
Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).
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