Россия и Эфиопия: растущие экономические связи и общие цели

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Во время встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин отметил значительный рост экономических связей между двумя странами.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

По его словам, несмотря на то, что текущие объёмы товарооборота остаются относительно скромными, наблюдается положительная динамика. За 2023 год объём торговли между Россией и Эфиопией увеличился на 65%. Путин выразил уверенность, что при сохранении таких темпов в будущем можно ожидать существенных результатов, хотя нынешние показатели пока не достигают желаемого уровня.

Президент также подчеркнул, что позиции России и Эфиопии во многом совпадают по ключевым глобальным и региональным вопросам, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества. Присоединение Эфиопии к БРИКС, по мнению Путина, подтверждает её растущий авторитет на международной арене и открывает новые возможности для взаимодействия в рамках этого многостороннего объединения.

Таким образом, участие Эфиопии в БРИКС и активизация двусторонних экономических связей с Россией подчеркивают важность Африки как стратегического партнёра Москвы.

Уточнения

Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).

