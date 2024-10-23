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Вице-премьер Сербии: Вучич поддерживает тесные связи с Россией и восхищается её культурой

1:05
Мир

Президент Сербии Александр Вучич активно поддерживает укрепление дружеских отношений с Россией и проявляет глубокое уважение к её культуре и историческому наследию.

Вице-премьер Сербии: Вучич поддерживает тесные связи с Россией и восхищается её культурой
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин, отметив, что Вучич убеждён в важности сотрудничества между двумя странами. По словам Вулина, отношения между Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным можно назвать дружескими.

В рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, Вулин также напомнил, что президент Вучич планирует посетить Москву на торжествах, посвящённых 80-летию Победы. Ожидается, что в ходе этого визита Вучич и Путин встретятся лично, хотя возможность их встречи в других странах пока остаётся неясной.

Эти заявления подчёркивают стремление Сербии к поддержанию крепких связей с Россией, несмотря на международные вызовы и политическую напряжённость.

Уточнения

Алекса́ндр Ву́чич — сербский государственный и политический деятель. Президент Республики Сербия с 1 июня 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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